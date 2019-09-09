Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей

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Бойцовский поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье вызвал огромный интерес у российских зрителей. Об этом в своем телеграм-канале заявил главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

«В плеере Первого канала бой увидели около 4 млн пользователей (в пике — 1,2 млн; всего — 14,5 млн просмотров; в записи — 1,2 млн просмотров). Среднесуточная посещаемость сайта 1tv.ru выросла 7 сентября в 4 раза и составила 4,6 млн посетителей, которые сгенерировали более 13 млн просмотров страниц», — заявил Конов.

По данным Mediascope, TV Index, эфирная трансляция собрала долю в 23,7% в Москве и 20,7% в России среди зрителей старше 4 лет.

Напомним, что российский боец Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби (ОАЭ). За свою победу Нурмагомедов получил рекордную сумму призовых в 6 млн долларов.