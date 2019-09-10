Андрей Назаров назначен и. о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии
На оперативном совещании правительства Башкирии врио главы региона Радий Хабиров сообщил о новом назначении в составе кабинета министров Башкирии. Указом, подписанным Хабировым, исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан назначен Андрей Назаров.
Напомним, на днях произошла еще одна кадровая перестановка: управление Следственного комитета указом президента РФ Владимира Путина от 7 сентября возглавил уроженец Тюмени Денис Чернятьев, с 2013 года возглавлявший СУ СКР по Челябинской области.
Справка
Назаров Андрей Геннадьевич родился 28 апреля 1970 года в Баймаке. Кандидат политических наук.
В 1998 году избран депутатом городского Совета Сибая.
В 1998–2004 годах руководил представительством РБ в г. Магнитогорске Челябинской области.
В 2001–2006 годах — председатель правления Башкирского торгово-промышленного союза.
В 2003 году избран депутатом Государственного Собрания — Курултая РБ.
В 2005 году избран председателем Ассоциации организаций предпринимательства РБ.
В 2006 году назначен руководителем Центра стратегических разработок при Президенте Республики Башкортостан.
В 2007–2011 годах — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В 2010 году избран заместителем председателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
С 2014 года — сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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