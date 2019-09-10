Андрей Назаров назначен и. о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии

На оперативном совещании правительства Башкирии врио главы региона Радий Хабиров сообщил о новом назначении в составе кабинета министров Башкирии. Указом, подписанным Хабировым, исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан назначен Андрей Назаров.



Напомним, на днях произошла еще одна кадровая перестановка: управление Следственного комитета указом президента РФ Владимира Путина от 7 сентября возглавил уроженец Тюмени Денис Чернятьев, с 2013 года возглавлявший СУ СКР по Челябинской области.