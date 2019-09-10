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Андрей Назаров назначен и. о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии

16:59, 10.09.2019
Андрей Назаров назначен и. о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии
Фото: glavarb.ru

На оперативном совещании правительства Башкирии врио главы региона Радий Хабиров сообщил о новом назначении в составе кабинета министров Башкирии. Указом, подписанным Хабировым, исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан назначен Андрей Назаров.

Напомним, на днях произошла еще одна кадровая перестановка: управление Следственного комитета указом президента РФ Владимира Путина от 7 сентября возглавил уроженец Тюмени Денис Чернятьев, с 2013 года возглавлявший СУ СКР по Челябинской области.

Справка

Назаров Андрей Геннадьевич родился 28 апреля 1970 года в Баймаке. Кандидат политических наук.

В 1998 году избран депутатом городского Совета Сибая.

В 1998–2004 годах руководил представительством РБ в г. Магнитогорске Челябинской области.

В 2001–2006 годах — председатель правления Башкирского торгово-промышленного союза.

В 2003 году избран депутатом Государственного Собрания — Курултая РБ.

В 2005 году избран председателем Ассоциации организаций предпринимательства РБ.

В 2006 году назначен руководителем Центра стратегических разработок при Президенте Республики Башкортостан.

В 2007–2011 годах — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2010 году избран заместителем председателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

С 2014 года — сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

ОбществоВласть Башкортостан
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