Генерал-лейтенант из Челябинска возглавил Башкирское управление Следственного комитета
Обязанности главы Башкирского управления Следственного комитета РФ по Башкирии сложил Валерий Липский, переведенный в Уфу из Подмосковья. Его место теперь займет Денис Чернятьев.
Как сообщает «Ъ-Уфа», указ об этом подписан Владимиром Путиным 7 сентября. Отметим, что с декабря 2013 года генерал-лейтенант юстиции Чернятьев руководил челябинским управлением СКР.
В свою очередь, Валерий Липский пока продолжит работу в Уфе в должности заместителя главы управления.
Напомним, вчера, 8 сентября, Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова.
Справка
Денис Чернятьев родился в 1974 году в Тюмени. Сын судьи Николая Чернятьева. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 1996 года служил в органах прокуратуры Тюменской области. С сентября 2007 года работал первым замруководителя СУ СКР по Тюменской области. В 2011 году возглавил курганское управление СКР, в декабре 2013-го — челябинское.
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