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Генерал-лейтенант из Челябинска возглавил Башкирское управление Следственного комитета

17:46, 09.09.2019
Генерал-лейтенант из Челябинска возглавил Башкирское управление Следственного комитета
Фото: https://vk.com/surbskr

Обязанности главы Башкирского управления Следственного комитета РФ по Башкирии сложил Валерий Липский, переведенный в Уфу из Подмосковья. Его место теперь займет Денис Чернятьев.

Как сообщает «Ъ-Уфа», указ об этом подписан Владимиром Путиным 7 сентября. Отметим, что с декабря 2013 года генерал-лейтенант юстиции Чернятьев руководил челябинским управлением СКР.

В свою очередь, Валерий Липский пока продолжит работу в Уфе в должности заместителя главы управления.

Напомним, вчера, 8 сентября, Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова.

Справка

Денис Чернятьев родился в 1974 году в Тюмени. Сын судьи Николая Чернятьева. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 1996 года служил в органах прокуратуры Тюменской области. С сентября 2007 года работал первым замруководителя СУ СКР по Тюменской области. В 2011 году возглавил курганское управление СКР, в декабре 2013-го — челябинское.

ОбществоВласть Башкортостан
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