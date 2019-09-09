Генерал-лейтенант из Челябинска возглавил Башкирское управление Следственного комитета

Обязанности главы Башкирского управления Следственного комитета РФ по Башкирии сложил Валерий Липский, переведенный в Уфу из Подмосковья. Его место теперь займет Денис Чернятьев.

Как сообщает «Ъ-Уфа», указ об этом подписан Владимиром Путиным 7 сентября. Отметим, что с декабря 2013 года генерал-лейтенант юстиции Чернятьев руководил челябинским управлением СКР.

В свою очередь, Валерий Липский пока продолжит работу в Уфе в должности заместителя главы управления.

Напомним, вчера, 8 сентября, Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова.