Путин освободил от должности помощника главы Следственного комитета России

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова.

Он был уволен указом президента от 7 сентября по собственному желанию в связи с уходом на пенсию. Общая выслуга генерал-майора составила 50 лет. В Следственном комитете он занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей, сообщает«Коммерсант».

Как передает издание, свое увольнение Игорь Комиссаров считает новым «шагом на пути к победе».

Комиссаров окончил Суворовское училище. За годы работы он служил в разных ведомствах, включая МВД и Федеральную службу судебных приставов. Генерал-майор награжден тремя госнаградами, а также 30 ведомственными и иностранными регалиями.