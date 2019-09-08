Новости общества

22:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин освободил от должности помощника главы Следственного комитета России

21:35, 08.09.2019
Путин освободил от должности помощника главы Следственного комитета России
Фото: sledcom.ru

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова.

Он был уволен указом президента от 7 сентября по собственному желанию в связи с уходом на пенсию. Общая выслуга генерал-майора составила 50 лет. В Следственном комитете он занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей, сообщает«Коммерсант».

Как передает издание, свое увольнение Игорь Комиссаров считает новым «шагом на пути к победе».

Комиссаров окончил Суворовское училище. За годы работы он служил в разных ведомствах, включая МВД и Федеральную службу судебных приставов. Генерал-майор награжден тремя госнаградами, а также 30 ведомственными и иностранными регалиями.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров