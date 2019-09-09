Комитет Госдумы одобрил создание единого информационного ресурса сведений о россиянах

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении страны. Комитет является соисполнителем по этому документу.

Инициатива законопроекта принадлежит правительству РФ. Речь идет о систематизации сведений, которые содержатся в государственных и муниципальных информационных ресурсах органов власти, местного самоуправления, органов управления негосударственными внебюджетными фондами, передает ТАСС.

ФНС России будет оператором федеральной информационной системы. В нее будут вводиться базовые данные, такие как: ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН. Также в систему будет внесена дополнительная информация: семейное положение, родственные связи и другое.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект, предполагающий создание портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.