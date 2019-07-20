Правительство выступило за создание единого портала с данными россиян

Правительство РФ одобрило законопроект, предполагающий создание портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.

Сейчас в России нет централизованного информационного ресурса, с помощью которого можно было бы получать полноценные и достоверные данные о физлице. Федеральный сайт о населении требуется, чтобы создать систему учета сведений, обеспечивающую их достоверность. Предполагается, что закон повысит оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления. Об этом сообщается на официальном портале правительства РФ.

Формированием и наполнением сайта станет заниматься ФНС России.

Напомним, ранее Минпромторг РФ назвал долю цифровых технологий в мировом ВВП.

