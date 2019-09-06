Власти сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва под Северодвинском

Власти Архангельской области назвали «потенциально опасными объектами» понтоны, появившиеся на берегу Двинской губы Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском.



Так администрация города ответила на сообщения о результатах проведенных журналистами замеров. Они показали, что уровень радиации возле понтонов, выброшенных на берег Белого моря после ЧП на полигоне, превышен в несколько раз.

Сейчас информация о понтонах направлена в госкорпорацию «Росатом», Минобороны РФ, Росгидромет, а также территориальный Роспотребнадзор. При этом факторов, несущих угрозу жизни и здоровью населения в районе села Ненокса, нет, пишет «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что пятеро сотрудников «Росатома» погибли на военном полигоне под Северодвинском не в результате неудачных испытаний ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», а при попытке поднять со дна Двинского залива такую же ракету, упавшую туда в результате другого неудачного пуска.

В «Росатоме» заявили, что причиной взрыва и гибели сотрудников стало стечение нескольких факторов.