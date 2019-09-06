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Власти сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва под Северодвинском

18:12, 06.09.2019
Власти сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва под Северодвинском
Фото: ru.wikipedia.org

Власти Архангельской области назвали «потенциально опасными объектами» понтоны, появившиеся на берегу Двинской губы Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском.

Так администрация города ответила на сообщения о результатах проведенных журналистами замеров. Они показали, что уровень радиации возле понтонов, выброшенных на берег Белого моря после ЧП на полигоне, превышен в несколько раз.

Сейчас информация о понтонах направлена в госкорпорацию «Росатом», Минобороны РФ, Росгидромет, а также территориальный Роспотребнадзор. При этом факторов, несущих угрозу жизни и здоровью населения в районе села Ненокса, нет, пишет «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что пятеро сотрудников «Росатома» погибли на военном полигоне под Северодвинском не в результате неудачных испытаний ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», а при попытке поднять со дна Двинского залива такую же ракету, упавшую туда в результате другого неудачного пуска.

В «Росатоме» заявили, что причиной взрыва и гибели сотрудников стало стечение нескольких факторов.

Происшествия
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