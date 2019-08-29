Американские СМИ рассказали о новой версии взрыва в Северодвинске

Сотрудники «Росатома» погибли на военном полигоне под Северодвинском не в результате неудачных испытаний ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», а при попытке поднять со дна Двинского залива такую же ракету, упавшую туда в результате другого неудачного пуска.

«Радио Свобода» опубликовало фотографии плавучих платформ, поврежденных в результате взрыва 8 августа. На них, по версии издания, на платформах находились контейнеры, которые используются для транспортировки ядерных отходов. Точно такие же контейнеры синего цвета есть на видео Минобороны от 1 марта 2018 года с испытаниями ракеты «Буревестник» на Южном острове архипелага Новая Земля. Также 8 августа в зоне происшествия находился корабль «Росатома» для сбора радиоактивных отходов «Серебрянка».

«Радио Свобода» обратило внимание на комментарий на форуме сайта местных рыбаков sanatatur.ru, который оставил один из его старейших пользователей. Он написал, что там «достали боеголовку, которую потеряли еще в прошлом году, и по неизвестным пока причинам она сдетонировала, уже на барже». По его словам, при взрыве «получил пробоину корабль, стоявший рядом, — «Звезда» или «Звездочка»». Откуда у него эта информация, пользователь не уточнил, на вопросы радиостанции он не ответил.

На форуме также нашли человека, который якобы стал свидетелем взрыва. Он уверяет, что взрыв произошел под водой.

О том, что взрыв произошел во время операции по поднятию ядерной ракеты, пишет и CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о версии американской разведки.

«Это не был новый пуск, это была миссия по спасению ракеты, потерянной во время предыдущего испытания», — утверждает один из собеседников.

Ранее в «Росатоме» заявили, что причиной взрыва и гибели пяти сотрудников на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области стало стечение нескольких факторов.

«Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников «Росатома», которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты», — сообщили в департаменте коммуникации в компании.