В «Росатоме» назвали причину взрыва на полигоне в Архангельской области

В «Росатоме» заявили, что причиной взрыва и гибели людей на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошло из-за стечения нескольких факторов. Об этом сообщили в департаменте коммуникации в компании.

«Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников Росатома, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты», — цитирует ТАСС сообщение департамента.

По словам представителей «Росатома», ЧП произошло из-за нескольких факторов, что часто происходит при испытаниях новых технологии.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Еще трое получили травмы. Инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.





