Адвокат: «Дела Кокорина и Мамаева никогда бы не было, если бы не чиновник Пак»

Адвокат Татьяна Прилипко поделилась мнением об освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Что касается решения по ребятам, то цирк благополучно закончился. Хотели доказать идиотство, его и доказали. Все должно было закончиться гораздо раньше. Даже если признать их вину по всем статьям обвинения, хотя это тоже все не так, но получить полтора года за один удар по физиономии...

При этом за хищение миллиарда у нас условное наказание. У нас все не так, показательный цирк. Как говорил блюститель нравственности и морали господин Пак (чиновник Минпромторга, — прим. ред.): «Мне неважно наказание, главное, чтобы это было поднято». Если бы не Пак, дела бы никогда не было. Подобного рода мордобоев в российских кабаках пятачок за пучок. СМИ тоже приложили руку к этому, потому что грязь лилась потоками. Если бы такого не было, дело бы закончилось иначе.

Но я парней не оправдываю, они должны были вести себя сдержаннее. Но их оскорбили в обоих случаях, мы во время суда это доказали. В данном случае несоразмерно было все. Отпустили за два месяца до того, как закончился бы срок. Ну «радость» какая!» — сказала Прилипко.

Отметим, что подопечного адвоката Прилипко — еще одного осужденного по данному делу Александра Протасовицкого пока оставили в заключении. Рассмотрение УДО по его случаю назначено на 10 сентября.

Напомним, сегодня Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО.

Подробнее о том, какая судьба ждет футболистов, возьмут ли их в сборную и как поступит руководство клубов «Зенит» и «Краснодар», — читайте в материале «Реального времени».