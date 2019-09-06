Врачи опровергли миф о вреде соли

Употребление соли в умеренных количествах не оказывает значительного негативного эффекта на сердечно-сосудистую систему человека, сообщили специалисты в отчете Европейского сообщества кардиологов.

«Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно», — приводятся в документе слова профессора Салима Юсуфа.

Он уточнил, что негативное воздействие на здоровье может быть при употреблении более шести граммов соли в день.

Кроме того, он рассказал о том, что полезные вещества, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую систему, находятся в орехах, молочных продуктах и красном мясе.

Ранее врачи назвали самые вредные для организма привычки.