Врачи опровергли миф о вреде соли
Употребление соли в умеренных количествах не оказывает значительного негативного эффекта на сердечно-сосудистую систему человека, сообщили специалисты в отчете Европейского сообщества кардиологов.
«Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно», — приводятся в документе слова профессора Салима Юсуфа.
Он уточнил, что негативное воздействие на здоровье может быть при употреблении более шести граммов соли в день.
Кроме того, он рассказал о том, что полезные вещества, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую систему, находятся в орехах, молочных продуктах и красном мясе.
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