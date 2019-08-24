Врачи назвали самые вредные для организма привычки

Специалисты назвали несколько вредных привычек, которые могут вредить здоровью наравне с курением.

Поскольку здоровье на 75% зависит от образа жизни, то длительное нахождение в сидячем положений негативно сказывается на организме. Ученые из Канады проводили исследования, которые показали, что сидячий образ жизни способствует развитию рака кишечника, груди, легких и предстательной железы. Поэтому врачи советуют обладателям сидячих профессий делать разминки и заниматься легкой гимнастикой каждый час.

Также среди наиболее вредных для организма привычек оказалось пристрастие к белковым продуктам, таким как сыр или мясные изделия. Учеными из Южной Калифорнии было установлено, что у людей, в чьем рационе присутствовало много животного белка, умирают от рака чаще в четыре раза.

Кроме того, специалисты рассказали и о вреде использования газовой плиты. Оказалось, что организм людей, которые готовят на газовой плите, получает дополнительно набор химических веществ, таких как окись углерода, двуокись азота, формальдегид, которые получают курильщики из-за своего пристрастия к сигаретам, сообщает портал «МедикФорум ».

Вредной врачи посчитали привычку брать с собой в туалет гаджет. Это опасно тем, что повышает давление на тазовое дно, которое провоцирует развитие грыж и воспалительных процессов в кишечнике. Также при этом повышается риск сердечных приступов.

Ранее сообщалось, что около 60% россиян в случае болезни не ходят к врачам, а сами подбирают себе лекарства.