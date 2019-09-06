Газзаев об освобождении Кокорина и Мамаева: «Решение вполне ожидаемо»

Фото: пресс-служба Государственной думы России

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Я думаю, что решение вполне ожидаемо. И Мамаев, и Кокорин вполне ощутили на себе систему уголовного наказания. Я надеюсь, для них это станет жизненным уроком. Поэтому условно-досрочное освобождение вполне логично», — сказал он RT.

Депутат также выразил уверенность, что футболисты смогут вернуться в большой спорт.

«Они достаточно опытные игроки. И у них будет двойная мотивация для того, чтобы действительно преодолеть весь этот кризис и вернуться в футбол», — цитирует издание бывшего футбольного тренера.

Напомним, сегодня Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО.

Подробнее о том, какая судьба ждет футболистов, возьмут ли их в сборную и как поступит руководство клубов «Зенит» и «Краснодар», — читайте в материале «Реального времени».

