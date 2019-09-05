Российский ученый разработал систему озвучивания языка жестов

Российский ученый, выпускник Новосибирского государственного университета создал систему, которая может упростить общение с плохо слышащими людьми. Разработка может автоматически озвучивать язык жестов и позволяет управлять компьютером без помощи мыши.

«Выпускник НГТУ НЭТИ Алексей Приходько завершил работу над прототипом системы, который переводит язык людей с нарушениями слуха и управляет компьютером при помощи жестов. <...> Система работает по аналогии с мозгом человека. При помощи камеры программа распознает картинку и фиксирует жесты, изображение переводит в модели и обрабатывает внутри системы, сопоставляя их с данными в нейронной сети, после чего компьютер выводит на монитор уже соответствующий жестам перевод», — передает ТАСС сообщение Министерства науки РФ.

Молодой ученый отметил, что в основе его разработки лежит безмаркерный метод распознавания жестов, при помощи камер.

Помимо встроенной функции переводчика, система может управлять компьютером при помощи жестов. Движениями рук можно настроить громкость, яркость и управлять курсором без помощи мышки.

Сейчас разработка новосибирского ученого выполняет перевод на уровне азбуки глухих. В будущем разработчик планирует обучить систему другим компонентам грамматики русского жестового языка, чтобы его программа подходила для большего круга людей.

Ранее сообщалось, что британские ученые обнаружили высокоточный способ выявления первых признаков сердечного приступа задолго до его появления. Это стало возможным благодаря технологии искусственного интеллекта.

