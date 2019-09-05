Ученые научились прогнозировать сердечный приступ задолго до его наступления

Британские ученые обнаружили высокоточный способ выявления первых признаков сердечного приступа задолго до его появления. Это стало возможным благодаря технологии искусственного интеллекта.

Ученые из Оксфордского университета разработали уникальную технологию на основе искусственного интеллекта, которая может выявить людей с повышенным риском сердечного приступа практически за 10 лет до его возникновения. Новая программа проводит анализ обычных изображений, полученных в результате компьютерной томографии (КТ) сердца. С ее помощью специалисты изучили особенности периваскулярной жировой ткани и определили экспрессию генов, связанных с рубцеванием, воспалением и образованием новых кровеносных сосудов, пишет газета The Times.

По словам экспертов, разработка позволит определить риск сердечного приступа у пациента с точностью до 90%.

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