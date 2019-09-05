Загитова не будет усложнять технический контент в новом сезоне

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не будет усложнять свою программу новыми техническими элементами. Об этом спортсменка заявила в интервью ТАСС.

— Поделитесь своими ожиданиями от грядущего сезона?

— Как и все спортсмены, надеюсь, что это будет очень хороший сезон (улыбается), что все получится и что трудности обойдут меня стороной.

— В этом сезоне мы увидим вас в новых образах как в короткой, так и в произвольной программах. Расскажите, почему вы вместе с тренерским штабом решились отойти от классики в сторону более авангардных постановок?

— Мне кажется, что нельзя останавливаться на достигнутом и нужно всегда развиваться, кататься не только в одних и тех же образах, но искать себя в новых. Для меня это важно и, безусловно, очень интересно.

— Конкуренция в женском одиночном катании в нынешнем сезоне возрастет невероятно. Скажите, с учетом всех факторов какой результат для вас будет приемлемым?

— Я, наверное, так говорю всегда, и все же. Главное — чтобы мне и зрителям понравилось и чтобы все были довольны.

— Технический контент усложнять планируете?

— В этом сезоне нет, — сказала Загитова.

Напомним, ранее стало известно о смерти мамы Даниила Глейхенгауза, ставившую балетную часть программ Алины Загитовой.