Ушла из жизни мама Даниила Глейхенгауза. Она ставила Загитовой балетную часть программы

Ушла из жизни Людмила Шалашова, работавшая в тренерской группе Этери Тутберидзе. Также она мама хореографа Даниила Глейхенгауза.

В молодости Шалашова была балериной Большого театра, позже вместе с сыном работала с фигуристами Тутберидзе, в том числе с Алиной Загитовой.

«Скоропостижно скончалась Людмила Борисовна Шалашова (мама Даниила Глейхенгауза), член нашей команды. Еще вчера она была на катке и работала. Приносим свои глубокие соболезнования. Слова бессильны.

Даниил, в это тяжелое время твои коллеги и друзья вместе с тобой. Мы будем вечно хранить светлую память о Людмиле Борисовне в наших сердцах», — говорится в сообщении в «Инстаграме» группы Тутберидзе.