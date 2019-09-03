В Татарстане живого младенца обнаружили в пакете возле магазина
Сегодня в татарстанском селе Черемшан возле магазина был обнаружен пакет с младенцем внутри. Ребенка направили в перинатальный центр Альметьевска.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Сейчас следователи ищут мать ребенка и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в прошлом году в Нижнекамске новорожденную девочку нашли в мусорном баке. Врачи городского перинатального центра приняли ребенка и поместили в инкубатор.Происшествия Татарстан
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