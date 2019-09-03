В Татарстане живого младенца обнаружили в пакете возле магазина

Сегодня в татарстанском селе Черемшан возле магазина был обнаружен пакет с младенцем внутри. Ребенка направили в перинатальный центр Альметьевска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Сейчас следователи ищут мать ребенка и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в прошлом году в Нижнекамске новорожденную девочку нашли в мусорном баке. Врачи городского перинатального центра приняли ребенка и поместили в инкубатор.