В Казани изменился маршрут двух автобусов

В Казани изменилась схема маршрутов №23 и №56.

Теперь автобусы №23 «Ул. Р. Яхина — ж.м. Мирный» и №56 «Ул. Р. Яхина — ж.м. Петровский» в обратном направлении будут следовать по ул. Давликеевская — ул. Борисковская — ул. Тульская — далее по маршрутам, сообщает пресс-служба исполкома города.

Изменения связаны с ограничением движения по Фермскому шоссе на год.

Напомним, проезжая часть и тротуар по Фермскому шоссе на участке от дома №11а до улицы Тульской будут закрыты с 10.00 5 сентября до 20 августа 2020 года. Это связано со строительством транспортной развязки.