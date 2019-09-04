В Казани на год ограничат движение по Фермскому шоссе

Завтра, 5 сентября, в Казани на год ограничат движение по Фермскому шоссе.

«С 10 часов 5 сентября до 20 августа 2020 года будет закрыта проезжая часть и тротуар по Фермскому шоссе на участке от дома №11а до улицы Тульской», — передает пресс-служба исполкома города.

Закрытие дороги связано со строительством транспортной развязки.

Ранее сообщалось, что в Тукаевском районе Татарстана построят отрезок дороги протяженностью 1,5 км за 107 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 15 октября следующего года.