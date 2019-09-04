Решение о строительстве трассы Москва — Казань примут до декабря

Министерство транспорта России ожидает, что решение о строительстве автотрассы Москва — Казань будет принято до декабря 2019 года.

«Мы по-прежнему ожидаем, все необходимые мероприятия провели, в течение месяца-полутора мы надеемся на решение этого вопроса», — сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства ведомства Григорий Волков на ВЭФ-2019 (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Министерство экономического развития предложило вместо новой трассы Москва — Казань построить дорогу до Владимира, а дальше точечно реконструировать автодорогу М-7 Москва — Уфа. Однако первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов заявил, что частичная реконструкция трассы невозможна, так как обойдется дороже строительства новой трассы.