Минтранс назвал невозможной частичную реконструкцию трассы М-7

Первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов заявил, что частичная реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа невозможна, так как обойдется дороже строительства новой трассы.

Так, реконструкция М-7 обойдется в 449 млрд рублей из бюджета, новая автодорога — в 313 млрд бюджетных денег плюс 216 млрд небюджетных денег.

«То есть бюджет потратит меньше, а, во-вторых, если полностью реконструировать М-7, то ее надо будет содержать, это тоже ляжет на бюджет. Новая дорога, помимо того, что стоит дешевле, позволит за счет сбора платы не только возвращать инвестиции, но и содержать дорогу», — цитирует Алафинова «РИА Новости».

Ранее Министерство экономического развития предложило вместо новой трассы Москва — Казань построить дорогу до Владимира, а дальше точечно реконструировать автодорогу М-7 Москва — Уфа.