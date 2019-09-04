Исследование: как россияне от 6 до 17 лет тратят карманные деньги

Аналитики «Райффайзенбанка» изучили траты держателей «детских» дебетовых банковских карт в возрасте от 6 до 17 лет и выяснили, на что дети тратили деньги летом 2019 года.

«Если говорить о всех держателях детских карт, то самое большое количество трат совершается в категории «фастфуд». После девяти лет в топе трат появляются расходы на кино, а с 12 — кофейни. Количество трат в категориях, связанных с онлайн-играми, с возрастом увеличивается», — отмечается в исследовании.

И мальчики, и девочки совершают одинаковое количество операций по банковским картам, но частота транзакций зависит от возраста. Больше всего «детской» картой пользуются подростки в возрасте от 12 до 14 лет, в этой группе зафиксирован и самый большой чек — 537 рублей. У 15—17 летних ребят этот показатель составляет 398 рублей, но они совершают покупки по карте чаще других.

«В среднем каждый ребенок в данной группе совершил 52 транзакции за лето. Эта динамика может говорить о том, что с возрастом дети учатся более взвешенно подходить к тратам», — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что российские исследователи подтвердили негативное влияние смартфонов на детей.