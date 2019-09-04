Российские исследователи впервые подтвердили негативное влияние смартфонов на детей

Группа ученых из РАН и Российского национального комитета по защите от неионизирующего излучения завершили многолетнее исследование влияния электромагнитного излучения мобильных телефонов на школьников.

По результатам исследования выяснилось, что у активных пользователей смартфонов замедлилась реакция на световые и звуковые сигналы, а также заметно возросло число ошибок при письме. Кроме того, у таких школьников снизились показатели работоспособности, ослабли внимание и смысловая память.

Исследование стартовало на базе лицея №10 в Химках, а с 2014 года продолжалось в расширенном объеме на базе лицея №17. В группу детей, которые активно пользовались телефонами, входило 1 161 человек, в контрольную группу, обходившуюся без смартфонов, — 370 человек.

В разговоре с «Известиями» авторы исследования отметили, что исследование не имеет аналогов в мире. Однако ряд ученых не подтверждает сведения о негативном воздействии излучения мобильных телефонов, отмечает издание.

Сейчас в публичном поле ведется обсуждение о законодательном запрете смартфонов в школах. В Госдуме даже предлагали вводить вместо них специальные «шкулфоны» для детей.