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Хабибу Нурмагомедову надо сбросить 6 кг до пятницы, иначе его бой с Порье отменят

11:44, 04.09.2019
Хабибу Нурмагомедову надо сбросить 6 кг до пятницы, иначе его бой с Порье отменят
Фото: ok.ru

Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову необходимо сбросить 6 кг до церемонии взвешивания, которая пройдет в пятницу, перед боем с американцем Дастином Порье.

«Хабиб показал вчера вечером вес 76 кг. Осталось четыре тренировки, на каждой из них уберется по 1,5 кг», — сказал тренер спортсмена.

Вес бойцов на момент встречи не должен превышать 70 кг. Если один из них не сможет показать положенный вес, то данный боец снимается с боя.

Бой Нурмагомедов — Порье должен состояться 7 сентября в Абу-Даби.

СпортОбщество
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