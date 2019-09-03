Челны вошли в число городов с самыми большими «однушками»
Сервис Domofond.ru составил рейтинг городов по площади однокомнатных квартир, выставленных на продажу. Казань оказалась приблизительно в центре списка, а Набережные челны попали в топ-20.
По данным исследования, средняя площадь «однушки» в Челнах составляет 41,1 кв. м. Стоимость такой квартиры достигает 2,2 млн рублей. Город занимает в списке 17-е место.
Казань же заняла 54-ю строчку из 76. В столице Татарстана средняя площадь однокомнатной квартиры 38,5 кв. м. При этом она оценивается в 3,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что самыми доступными для аренды квартирами могут похвастаться Йошкар-Ола, Саранск и Пенза.АналитикаНедвижимость Татарстан
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