Новости аналитики

23:15 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Челны вошли в число городов с самыми большими «однушками»

22:18, 03.09.2019
Челны вошли в число городов с самыми большими «однушками»
Фото: realnoevremya.ru

Сервис Domofond.ru составил рейтинг городов по площади однокомнатных квартир, выставленных на продажу. Казань оказалась приблизительно в центре списка, а Набережные челны попали в топ-20.

По данным исследования, средняя площадь «однушки» в Челнах составляет 41,1 кв. м. Стоимость такой квартиры достигает 2,2 млн рублей. Город занимает в списке 17-е место.

Казань же заняла 54-ю строчку из 76. В столице Татарстана средняя площадь однокомнатной квартиры 38,5 кв. м. При этом она оценивается в 3,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что самыми доступными для аренды квартирами могут похвастаться Йошкар-Ола, Саранск и Пенза.

АналитикаНедвижимость Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров