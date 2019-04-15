В трех регионах ПФО оказались самые дешевые съемные квартиры

В России самые доступные однокомнатные квартиры сдаются в Йошкар-Оле, в среднем их сдают за 8,7 тысячи рублей, сообщает «Российская газета».

На втором месте по дешевизне идет Саранск, здесь квартиру можно снять за 9,5 тысячи рублей. За ним следует Пенза с 9,6 тысячи рублей за съемное жилье.

Дороже всего снять однокомнатную квартиру в Москве и Санкт-Петербурге. В столице жилье в среднем сдается за 34,7 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — за 26,5 тысячи рублей.

Напомним, ранее аналитики зафиксировали снижение цен на аренду квартир в ряде регионов. Сильнее всего съемное жилье подешевело в Мордовии и Чувашии.