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В трех регионах ПФО оказались самые дешевые съемные квартиры

13:48, 15.04.2019
В трех регионах ПФО оказались самые дешевые съемные квартиры
Фото: realnoevremya.ru

В России самые доступные однокомнатные квартиры сдаются в Йошкар-Оле, в среднем их сдают за 8,7 тысячи рублей, сообщает «Российская газета».

На втором месте по дешевизне идет Саранск, здесь квартиру можно снять за 9,5 тысячи рублей. За ним следует Пенза с 9,6 тысячи рублей за съемное жилье.

Дороже всего снять однокомнатную квартиру в Москве и Санкт-Петербурге. В столице жилье в среднем сдается за 34,7 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — за 26,5 тысячи рублей.

Напомним, ранее аналитики зафиксировали снижение цен на аренду квартир в ряде регионов. Сильнее всего съемное жилье подешевело в Мордовии и Чувашии.

НедвижимостьЭкономикаФинансыОбществоИнфраструктура
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