«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Керби Райкелом

Нападающий Керби Райкел стал игроком «Нефтехимика». Об этом сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.

25-летний американец подписал с «Нефтехимиком» однолетний контракт.

За свою карьеру Райкел выступал за команды «Торонто Марлиз», «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флеймз». Последний сезон провел, играя в фарм-клубе «Калгари», где за 57 матчей набрал 43 (23+20) очка.

В 2013 году был выбран под 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».