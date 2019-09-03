В Казани судят вандала, что разрисовал здание МВД

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Казани начался суд по делу об умышленной порче пяти объектов культурного наследия и вандализме. В этих преступлениях обвиняют нижегородца Павла Булыгина. Вину он признает лишь частично, передает с заседания Вахитовского суда журналист «Реального времени».



Со слов подсудимого, достопримечательности Казани он не знает, был в городе недолго и в ходе прогулки по центру в марте 201 года имел неосторожность оставить свои «автографы» на нескольких зданиях. А через неделю в Нижнем Новгороде его задержали и сообщили — в одном из раскрашенных зданий находится подразделение МВД Татарстана.

Представитель потерпевшего МВД на заседание не пришел.