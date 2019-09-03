СКР заподозрил руководство «Татфлота» в уклонении от уплаты налогов

Приволжское следственное управления на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении руководства судоходной компании «Татфлот» по подозрению в сокрытии налогов на 104 млн рублей.



Дело возбуждено по статье «Сокрытие в особо крупном размере денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов».

По версии следствия, в 2018—2019 годах руководство компании вывело средства предприятия, за счет которых могла быть погашена недоимка. При наличии просроченной недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на сумму более 137 млн рублей руководством «Татфлота» умышленно сокрыты денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание, на сумму не менее 104 млн рублей, сообщает СК.

Ранее следствие завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «СК Татфлот» Рустэма Мухутдинова. Он обвиняется в невыплате зарплаты. По данным СК, в 2018 году в «Татфлоте» не соблюдались порядок и сроки выплаты зарплаты. Общая сумма задолженности составляла более 120 млн рублей. Она была погашена в период расследования.