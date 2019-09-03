Пилот, удачно посадивший самолет Airbus А321 в кукурузном поле, возвращается к работе

Фото: скриншот

Командир воздушного судна Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолета в кукурузном поле в Подмосковье, вернется к работе 4 сентября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова.

Напомним, 15 августа пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса U6178, на борту которого находились 226 человек, из-за попадания чаек в двигатели совершил жесткую посадку рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Лайнер сел без шасси с полными топливными баками на кукурузном поле. Погибших нет

Благодаря мастерству и героизму двух молодых пилотов, в частности Дамира Юсупова, ставшего КВС лишь год назад, никто из пассажиров не погиб. Юсупов, бывший юрист и чиновник Самарской области, работавший и в местной автономии татар, стал пилотом лишь после 30 лет из любви к небу, но на его борту с 2013 года успели побывать татарстанские команды ХК «Ак Барс» и ФК «Рубин». Подробнее — в материале «Реального времени».

Отмечая подвиг, президент Владимир Путин присвоил Юсупову звание Героя России.