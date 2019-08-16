Летчикам, посадившим A321 в поле, присвоили звания Героев России

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Президент Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим самолет с 226 пассажирами на кукурузное поле в Подмосковье. Звание получили Дамир Юсупов и Георгий Мурзин.

Остальные члены экипажа получили ордена Мужества, пишет ТАСС. Это бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина.

Вчера утром пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса U6178, на борту которого, по разным данным, находились от 226 до 234 человек, из-за попадания чаек в двигатели совершил жесткую посадку рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Лайнер сел без шасси с полными топливными баками на кукурузном поле. Благодаря мастерству и героизму двух молодых пилотов, в частности Дамира Юсупова, ставшего КВС лишь год назад, никто из более 200 пассажиров не погиб. Юсупов, бывший юрист и чиновник Самарской области, работавший и в местной автономии татар, стал пилотом лишь после 30 лет из любви к небу, но на его борту с 2013 года успели побывать татарстанские команды ХК «Ак Барс» и ФК «Рубин». Подробнее — в материале«Реального времени».