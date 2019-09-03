Казань вошла в число самых безопасных городов России

Казань заняла второе место в рейтинге самых безопасных городов-миллионников России.

Она набрала 7,1 балла, что на 0,3 балла больше, чем в прошлом году, сообщает «Вестник СЗФО» со ссылкой на исследование аналитиков Domofond. Оно проводилось на основе опроса, проведенного среди более 90 тыс. человек.

В среднем по стране уровень защищенности оценивается на 6,8 балла. Самым безопасным среди российских городов стал Ейск Краснодарского края (8,6 балла), а наименее безопасным — Шахты Ростовской области (4,5 балла).

Ранее Казань наряду с Тюменью и Краснодаром вошла в число лучших для жизни нестоличных городов.