Казань вошла в число лучших городов для жизни

Наряду с Тюменью и Краснодаром Казань вошла в число лучших для жизни нестоличных городов.

Ежегодный опрос жителей 22 крупных городов России провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. По 1 000 жителей из Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Сочи, Тольятти, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Челябинска и Ярославля отвечали на вопрос, нравится ли им жить в своем городе, и оценивали развитие основных параметров жизни.

Жить в Тюмени нравится 92% опрошенных, в Казани и Сочи — по 90% респондентов, в Краснодаре — 88% представителей экономически активного населения. На последнем месте Волгоград: город нравится лишь 52% жителей.

Казань, занявшая в рейтинге второе место, показывает устойчивые тенденции роста, продолжая прогресс, начавшийся еще с Универсиады-2013, отмечает сервис. И если в Тюмени лучшие дороги, школы, детсады, общественный транспорт, доступное жилье, медицина, работа и обеспечение безопасности, то в Казани и Краснодаре много отличных мест для прогулок. Помимо этого, столица Татарстана наравне с Тюменью гордится доброжелательностью жителей города и находится на первом месте по развитию вузов.

Напомним, с 22 по 27 августа в Казани прошел мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. В рамках подготовки к мероприятию, в частности, реконструировали главную пешеходную улицу города Баумана.