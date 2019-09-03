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Чемпион России по волейболу «Кузбасс» сменил логотип

13:23, 03.09.2019
Чемпион России по волейболу «Кузбасс» сменил логотип
Фото: kuzbass-volley.ru

Победитель чемпионата России по волейболу в сезоне-2018/19 кемеровский «Кузбасс» показал новый логотип клуба. Теперь на лого изображен бурый медведь.

— Ребрендинг планировался давно, и в сезон 2019/2020 мы входим с новым логотипом. Медведь — символ Сибири, силы и уверенности, — рассказал исполнительный директор кемеровского «Кузбасса» Сергей Ломако.

Напомним, в финале плей-офф чемпионата России «Кузбасс» одолел казанский «Зенит» со счетом 3:1.

СпортВолейбол
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