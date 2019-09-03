Чемпион России по волейболу «Кузбасс» сменил логотип
Победитель чемпионата России по волейболу в сезоне-2018/19 кемеровский «Кузбасс» показал новый логотип клуба. Теперь на лого изображен бурый медведь.
— Ребрендинг планировался давно, и в сезон 2019/2020 мы входим с новым логотипом. Медведь — символ Сибири, силы и уверенности, — рассказал исполнительный директор кемеровского «Кузбасса» Сергей Ломако.
Напомним, в финале плей-офф чемпионата России «Кузбасс» одолел казанский «Зенит» со счетом 3:1.СпортВолейбол
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