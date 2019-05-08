«Зенит» впервые за последние пять лет проиграл в финале чемпионата России по волейболу
Волейболисты казанского «Зенита» на выезде проиграли «Кузбассу» в четвертом матче финальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги.
Игра прошла в Кемерово и закончилась со счетом 1:3. Счет в финальной серии стал 3:1 в пользу «Кузбасса». Таким образом, клуб стал победителем ЧР.
«Зенит» — десятикратный чемпион России. Он становился победителем в сезонах 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18.
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