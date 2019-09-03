В Башкирии прошли похороны младенца, убитого матерью

Накануне в Башкирии похоронили годовалого ребенка, по подозрению в убийстве которого задержана его мать.

«На месте присутствовали два моих заместителя и глава сельского поселения», — цитирует ТАСС главу администрации Дюртюлинского района республики Рифа Юсупова.

Напомним, по данным регионального управления следкома, 28-летняя жительница Башкирии обратилась в полицию, заявив, что, проснувшись утром 29 августа в своем частном доме в селе Исмаилово, обнаружила исчезновение сына. Поисками ребенка занимались более 150 человек — полицейские, сотрудники МЧС, волонтеры, кинологи и водолазы. Об обнаружении тела сообщили добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело. В рамках расследования по подозрению в совершении убийства задержали мать ребенка. Женщина дала признательные показания и указала место нахождения тела. Задушив малыша ночью 29 августа, мать закопала его на территории своего придомового участка.

Ранее Следком опубликовал видео следственного эксперимента с обвиняемой. На видео женщина заявляла, что задушила и закопала младенца, потому что «не хотела, чтобы ребенок голодал и плакал».

