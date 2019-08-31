Следком опубликовал видео следственного эксперимента с убившей своего ребенка матерью из Башкирии

Фото: скриншот видео

СКР опубликовал видеозапись, сделанную во время следственного эксперимента по делу об убийстве полуторагодовалого ребенка в Башкирии. На нем 28-летняя жительница Дюртюлинского района рассказала, как задушила и закопала младенца.

Она утверждает, что не хотела, чтобы ребенок голодал и плакал.

«Все это время я говорила ему, что все будет хорошо», — произносит мать, показывая, как положила ребенка на землю перед тем как закопать его.

На записи видно, что у подозреваемой сильно дрожат руки.

Напомним, что 29 августа женщина явилась в полицию заявив о пропаже своего сына, возрастом 1,5 года. Позже следователи установили, что мать сама убила младенца и спрятала тело на участке возле дома.