Следком опубликовал видео следственного эксперимента с убившей своего ребенка матерью из Башкирии
СКР опубликовал видеозапись, сделанную во время следственного эксперимента по делу об убийстве полуторагодовалого ребенка в Башкирии. На нем 28-летняя жительница Дюртюлинского района рассказала, как задушила и закопала младенца.
Она утверждает, что не хотела, чтобы ребенок голодал и плакал.
«Все это время я говорила ему, что все будет хорошо», — произносит мать, показывая, как положила ребенка на землю перед тем как закопать его.
На записи видно, что у подозреваемой сильно дрожат руки.
Напомним, что 29 августа женщина явилась в полицию заявив о пропаже своего сына, возрастом 1,5 года. Позже следователи установили, что мать сама убила младенца и спрятала тело на участке возле дома.Происшествия Башкортостан
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