В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого ребенка
В Башкирии нашли мертвым годовалый мальчик, который пропал из кровати, пока его мать спала.
Об этом сообщило поисковое движение «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б» в "ВКонтакте". Детали пока неизвестны.
Напомним, 29 августа полиция Башкирии сообщила о розыске мальчика возрастом 1,2 года, пропавшего в Дюртюлинском районе. По предварительным данным, 29-летняя женщина, проснувшись рано утром, не обнаружила сына в его комнате. В поисках участвовали более 100 человек.
На тот момент уже ыло возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Его расследование контролирует лично глава СУ СКР по РБ.Происшествия Башкортостан
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