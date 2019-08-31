В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого ребенка

В Башкирии нашли мертвым годовалый мальчик, который пропал из кровати, пока его мать спала.

Об этом сообщило поисковое движение «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б» в "ВКонтакте". Детали пока неизвестны.

Напомним, 29 августа полиция Башкирии сообщила о розыске мальчика возрастом 1,2 года, пропавшего в Дюртюлинском районе. По предварительным данным, 29-летняя женщина, проснувшись рано утром, не обнаружила сына в его комнате. В поисках участвовали более 100 человек.

На тот момент уже ыло возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Его расследование контролирует лично глава СУ СКР по РБ.