Татарстанский Роспотребнадзор напомнил родителям школьников о мерах профилактики вшей

О мерах профилактики вшей напомнило к началу учебного года управление Роспотребнадзора по Татарстану.

К ним относится соблюдение правил личной гигиены, таких как: регулярное мытье тела и головы (не реже одного раза в неделю), стирка белья с последующим проглаживанием горячим утюгом, еженедельная смена постельного белья, ежедневное расчесывание волос и регулярные стрижки, уборка помещений и содержание в чистоте предметов обстановки, запрет на пользование чужим бельем, одеждой, шапками, предметами личной гигиены (полотенце, расческа и т. д.).

Педикулез — это паразитарное заболевание кожи и волос. На человеке могут паразитировать головная, платяная и лобковая вши. Вши питаются кровью хозяина, а яйца приклеиваются к волосам или к складкам одежды. Заразиться вшами можно где угодно, в том числе во время передвижения на общественном транспорте, стоя в очереди в магазине, больнице, при посещении общественных саун, бассейнов. При этом совершенно необязателен контакт здорового человека с зараженным, говорится на сайте ведомства.

Наиболее очевидными признаками педикулеза являются: сильный зуд, белые комочки у корней волос (гниды), расчесанные ранки на кожи головы, возникшие после кровососания вшей. Все это может привести к дерматиту и экземе.

При выявлении педикулеза нужно обратиться в территориальную поликлинику или кожно-венерологический диспансер, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее федеральный Роспотребнадзор напомнил о профилактике гриппа у школьников.