Роспотребнадзор напомнил о профилактике гриппа у школьников

Роспотребнадзор рассказал, какую профилактику нужно проводить, чтобы защитить иммунную систему школьников от инфекций.

В первую очередь, ведомство обратило внимание на необходимость вакцинации в соответствии с графиком национального календаря профилактических прививок. Оптимальным периодом для своевременно вакцинации является как раз начало осени.

«Дети, заболевшие гриппом, могут болеть до десяти дней или даже дольше, а это значит — пропущенные дни в школе и пропущенные рабочие дни на работе», — обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Также ведомство напомнило родителям о необходимости следить за тем, чтобы дети соблюдали гигиену рук. Коме того, родителям следует напомнить ребенку о том, что не нужно обмениваться с другими ребятами в школе головными уборами и другой одеждой, а также что нельзя брать использованные столовые приборы. Эти ограничения нужны для предотвращения распространения вшей и пищевых инфекций соответственно.

Напомним, недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила распространяемые в соцсетях ложные сведения о вреде вакцинации.

