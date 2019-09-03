Суд рассмотрит иск «Челны-холод» к лаборатории, которая нашла в пломбире стерины

Завтра Арбитражный суд РТ начнет рассмотрение иска производителя мороженого «Челны-Холод» из Татарстана к ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория».

Ранее издание «Известия Удмуртской Республики» со ссылкой на эту лабораторию опубликовало результаты исследований, согласно которым в мороженом марки «ГОСТ» производства «Челны-Холод» на прилавках Ижевска обнаружили стерины (производные растительного жира). Стерины обнаружили и в мороженом крупных производителей из других регионов.

В иске «Челны-Холод» просит суд признать недействительным протокол лабораторных испытаний. Требований о каких-либо денежных компенсациях в иске не заявлено.

Напомним, согласно недавнему исследованию мороженое является продуктом, на котором россияне не экономят при падении доходов.