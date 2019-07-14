Эксперты назвали продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов

Снижение доходов у россиян не влияет на их любовь к мороженому. Об этом сообщается в результатах исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

Согласно данным, 12% граждан покупают мороженое раз в неделю или чаще. Из них 56% приобретают мороженое как минимум раз в неделю, 21,9% — дважды в неделю, 8,5% — трижды, 4,1% — четыре раза в неделю и около 4% — десять и более раз.

При этом эксперты отмечают тенденцию ко всеобщей экономии на товарах в России, выходящих за рамки повседневного спроса.

«Понятно, что в летний сезон спрос на этот товар так или иначе растет. На любовь российских покупателей к мороженому мало что способно повлиять», — цитирует «РИА Новости» генеральнго директора сервиса Романа Майстера.

Всего было проанализировано 235 тысяч чеков от 224,5 тысячи пользователей за период май-июнь текущего года. В среднем по России на каждую тысячу позиций в чеке приходилось 56 штук мороженого.

Напомним, средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился до 556 рублей.