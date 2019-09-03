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Индия снизила стоимость виз

02:34, 03.09.2019
Индия снизила стоимость виз
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Власти Индии снизили цены на въездные визы. Теперь их стоимость будет начинаться от 10 долларов.

«Туроператоры считают, что обновление цен на индийскую визу благоприятно отразится на турпотоке в страну», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

  • Электронная виза на месяц в низкий сезон будет стоить $10.
  • В высокий сезон цена поднимется до $25.
  • Виза на год обойдется туристу в $40.
  • Пятилетняя оценивается в $80.

До обновления прейскуранта электронная индийская виза (двукратная, на 60 дней, с «коридором» в пять месяцев) с учетом всех сборов стоила 102,5 доллара на человека, однократная — 60 долларов.

При этом 30-дневная туристическая электронная виза дает право на два посещения страны, а годовая и пятилетняя визы — на множественные въезды, но продолжительность каждого пребывания не может превышать 90 дней.

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