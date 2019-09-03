Индия снизила стоимость виз

Власти Индии снизили цены на въездные визы. Теперь их стоимость будет начинаться от 10 долларов.

«Туроператоры считают, что обновление цен на индийскую визу благоприятно отразится на турпотоке в страну», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Электронная виза на месяц в низкий сезон будет стоить $10.

В высокий сезон цена поднимется до $25.

Виза на год обойдется туристу в $40.

Пятилетняя оценивается в $80.

До обновления прейскуранта электронная индийская виза (двукратная, на 60 дней, с «коридором» в пять месяцев) с учетом всех сборов стоила 102,5 доллара на человека, однократная — 60 долларов.

При этом 30-дневная туристическая электронная виза дает право на два посещения страны, а годовая и пятилетняя визы — на множественные въезды, но продолжительность каждого пребывания не может превышать 90 дней.