В Уфе следователи возбудили дело об ожоге трехлетнего ребенка об электропровод

Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту несчастного случая, произошедшего с трехлетним ребенком в уфимском парке культуры и отдыха.

Напомним, 25 августа во время прогулки с матерью в ЦПКиО им. М. Гафури малыш дотронулся до электрического провода, который лежал на газоне. Он получил ожог руки.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, проведена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы и работники парка, изучается организационно-распорядительная документация предприятия, устанавливаются лица, которые ответственны за соблюдение требований безопасности на территории парка, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

