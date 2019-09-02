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В Уфе следователи возбудили дело об ожоге трехлетнего ребенка об электропровод

14:36, 02.09.2019
В Уфе следователи возбудили дело об ожоге трехлетнего ребенка об электропровод
Фото: surb.sledcom.ru

Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту несчастного случая, произошедшего с трехлетним ребенком в уфимском парке культуры и отдыха.

Напомним, 25 августа во время прогулки с матерью в ЦПКиО им. М. Гафури малыш дотронулся до электрического провода, который лежал на газоне. Он получил ожог руки.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, проведена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы и работники парка, изучается организационно-распорядительная документация предприятия, устанавливаются лица, которые ответственны за соблюдение требований безопасности на территории парка, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

ОбществоПроисшествия Башкортостан
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