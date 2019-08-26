В уфимском ЦПКиО им. М. Гафури трехлетний ребенок обжегся об электропровод
Следком Башкортостана проверяет обстоятельства случившегося в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Гафури Уфы. Там произошел несчастный случай с трехлетним ребенком.
Вчера, 25 августа, трехлетний мальчик с мамой гуляли по аллее парка, а неподалеку на газоне лежал электрический кабель. Малыш захотел поднять его, но провод оказался под напряжением и ребенок получил ожог руки.
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В Уфе произошел несчастный случай с трехлетним ребенком . Сегодня вечером в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Гафури произошел несчастный случай с трехлетним ребенком. Мальчик с мамой гуляли по аллее, неподалеку от которой на газоне лежал электрический кабель. Малыш подбежал к нему попытался взять в руки. Как оказалось, не предусмотрительно оставленный электропровод был под напряжением, и ребенок получил ожег руки. На место прибыли сотрудники Управления гражданской защиты г. Уфы, администрации Октябрьского района и аварийная бригада ПО УГЭС. Опасное место оградили, а торчавший из земли электропровод изъяли. Мальчик был доставлен в лечебное учреждение и после оказания медицинской помощи отпущен. Обстоятельства инцидента уточняются. . . #УправлениеГражданскойЗащитыУфы #ugz_ufa
«На место прибыли сотрудники Управления гражданской защиты г. Уфы, администрации Октябрьского района и аварийная бригада ПО УГЭС. Опасное место оградили, а торчавший из земли электропровод изъяли. Мальчик был доставлен в лечебное учреждение и после оказания медицинской помощи отпущен», — говорится в сообщении Управления гражданской защиты столицы Башкирии.
На сегодняшний день планируется проведение судебно-медицинской экспертизы для того, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью. Также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на территории парка.
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