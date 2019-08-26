В уфимском ЦПКиО им. М. Гафури трехлетний ребенок обжегся об электропровод

Следком Башкортостана проверяет обстоятельства случившегося в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Гафури Уфы. Там произошел несчастный случай с трехлетним ребенком.

Вчера, 25 августа, трехлетний мальчик с мамой гуляли по аллее парка, а неподалеку на газоне лежал электрический кабель. Малыш захотел поднять его, но провод оказался под напряжением и ребенок получил ожог руки.

«На место прибыли сотрудники Управления гражданской защиты г. Уфы, администрации Октябрьского района и аварийная бригада ПО УГЭС. Опасное место оградили, а торчавший из земли электропровод изъяли. Мальчик был доставлен в лечебное учреждение и после оказания медицинской помощи отпущен», — говорится в сообщении Управления гражданской защиты столицы Башкирии.

На сегодняшний день планируется проведение судебно-медицинской экспертизы для того, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью. Также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на территории парка.

Ранее сообщалось, что полицейские Уфы разыскивают женщину, которая под видом «снятия порчи» украла у 47-летней жительницы Уфы золотые украшения.

