Лицом рекламной кампании «Газпромбанка» стал резидент Comedy Club

Лицом рекламной кампании «Газпромбанка» впервые в его истории стала знаменитость — стендап-комик, телеведущий и актер Павел Воля. Рекламную кампанию, посвященную двум розничным продуктам — вкладам и кредитам, банк запустил сегодня.

В рамках контракта, подписанного до конца года, Павел Воля выступает героем рекламных материалов «Газпромбанка» в прессе, на телевидении и в интернете. Кампания проводится в федеральном масштабе и охватывает 13 каналов телевидения и наружную рекламу в 165 городах. «Наружку» и рекламу в интернете с Павлом Волей можно увидеть уже сегодня, старт ТВ-рекламы намечен на 16 сентября, сообщается на сайте «Газпромбанка».

«Павел Воля — близкий нам по духу герой: он заряжает всех вокруг своей энергией и работоспособностью», — отмечает первый вице-президент «Газпромбанка» Алексей Попович.

Напомним, в августе «Связной» объявил о назначении креативным директором лидера группы Little Big Илью Прусикина. Для Прускина работа в «Связном» станет первой официальной записью в трудовой книжке.