«Связной» назначил креативным директором фронтмена Little Big Илью Прусикина
«Связной» объявляет о назначении нового креативного директора. Им стал Илья Прусикин — лидер группы Little Big.
На позиции креативного директора Илья Прусикин будет отвечать за разработку и реализацию рекламных кампаний, запуск собственных продуктов «Связного» и поддержание имиджа высокотехнологичного ретейлера.
В руководстве ретейлера также рассказали, что идея приглашения возникла спонтанно, когда вышло видео с участием Прускина, где тот проиграл спор, и по его итогам он должен был устроиться на официальную работу. Для Ильича работа в «Связном» станет первой официальной записью в трудовой книжке.
Назначение не помешает концертной деятельности Прусикина, сообщила пресс-служба «Связного»: гастроли группы Little Big состоятся по запланированному расписанию.Бизнес
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