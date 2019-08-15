«Связной» назначил креативным директором фронтмена Little Big Илью Прусикина

«Связной» объявляет о назначении нового креативного директора. Им стал Илья Прусикин — лидер группы Little Big.

На позиции креативного директора Илья Прусикин будет отвечать за разработку и реализацию рекламных кампаний, запуск собственных продуктов «Связного» и поддержание имиджа высокотехнологичного ретейлера.

В руководстве ретейлера также рассказали, что идея приглашения возникла спонтанно, когда вышло видео с участием Прускина, где тот проиграл спор, и по его итогам он должен был устроиться на официальную работу. Для Ильича работа в «Связном» станет первой официальной записью в трудовой книжке.

Назначение не помешает концертной деятельности Прусикина, сообщила пресс-служба «Связного»: гастроли группы Little Big состоятся по запланированному расписанию.