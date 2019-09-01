Министр труда России назвал количество трудящихся пенсионеров в стране

Число людей старше трудоспособного возраста, занятых в настоящее время в России, составляет 7,3 млн человек. Такие данные привел глава Минтрудсоцзащиты страны Максим Топилин.

По его словам, за последние пять лет доля пенсионеров в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%. Топилин также добавил, что в России с этого года проводится программа профессионального обучения лиц предпенсионного возраста. Планируется, что за год эта программа охватит не менее 75 тысяч человек, передает RT.

Программа является частью нацпроекта «Демография». В Татарстане по этой программе в 2019 году планируется переобучить не менее 1351 человека.