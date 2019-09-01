Тренер «Рубина» о трансферах: «Есть игроки, которые могут усилить команду, но..."

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо ответил на вопросы журналистов после поражения от «Сочи» (0:3).

— Была открытая игра. Они оказались сильнее в игре в штрафной площади. При счете 0:1 мы могли сравнять счет, но после этого сразу пропустили. Похожая ситуация была в Ростове. Третий гол пропустили в контратаке, когда очень хотели забить.

— Кажется, что от матча к матчу оборона играет все слабее. Что будет предпринимать тренерский штаб, чтобы улучшить организацию игры в обороне?

— Нужно сделать анализ того, что произошло, и сделать выводы. Сегодня мы были не очень сильны в своей штрафной.

— Можно ли назвать первый тайм «Рубина» худшим за весь сезон?

— Может быть, не могу сейчас оценивать. Мне не нравятся такие оценки. Понятно, что хотелось бы играть лучше и агрессивнее, тем более дома.

— Молодой игрок Данил Степанов играет без замен с третьего тура. Ощущение, что он немного наелся футболом. Планируется ли ротация?

— Он молодой, может терпеть эту нагрузку. Он, как и Макаров, только через игры может становиться сильнее. Если мы будем строго их оценивать, будем оказывать давление, мы не сделаем им лучше. Им нужна стабильность, чтобы они могли работать без давления, которое мы сами оказываем. Не стоит после каждой игры акцентировать на их игре внимание.

— Вы с самого начала сказали, что была равная игра. Хотя проиграли 0:3, при этом у «Сочи» были удары в перекладину и выходы один на один. А у нас только выход Кьяртанссона. Почему так мало моментов?

— В первом тайме была пара моментов, а потом перед вторым голом Марков мог забивать. Для меня это чистый момент. Я не хочу здесь перечислять все моменты и спорить, кто лучше, кто хуже. Была открытая игра, обе команды хотели атаковать. В этом контексте соперник оказался сильнее.

— Какие планы у команды на двухнедельную паузу?

— Будем готовиться к следующей игре. Ищем соперника, чтобы провести [товарищескую] игру. Но это зависит не только от нас.

— Завтра закрывается трансферное окно. Тренерский штаб ожидает усиления извне?

— Здесь тоже не все зависит от нас. Всегда есть игроки, которые могут усилить команду, но не всегда они могут к нам пойти, если у них есть другие предложения.

— Но вы хотите усиления?

— Кого бы вы ни спросили, все хотят усиления,- приводит слова Докампо «Реальное время».



Отдельный материал по матчу «Рубина» против «Сочи» можете прочитать в «Реальном времени».